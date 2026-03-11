Fu sposa del principe Carlo

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Fu sposa del principe Carlo' è 'Diana'.

SOLUZIONE: DIANA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Fu sposa del principe Carlo" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Fu sposa del principe Carlo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Diana? Diana è stata la sposa del principe Carlo, diventando una figura iconica e amata in tutto il mondo. La sua presenza ha rappresentato un momento di grande attenzione mediatica e interesse pubblico, grazie anche al suo stile elegante e alla sensibilità mostrata in molte occasioni pubbliche. La sua storia ha suscitato emozioni profonde e ha lasciato un’impronta indelebile nella memoria collettiva, confermando il suo ruolo come figura di grande rilievo nella storia della monarchia britannica.

In presenza della definizione "Fu sposa del principe Carlo", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Fu sposa del principe Carlo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Diana:

D Domodossola I Imola A Ancona N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Fu sposa del principe Carlo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

