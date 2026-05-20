Il ponte mobile di Istanbul sul Corno d Oro

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il ponte mobile di Istanbul sul Corno d Oro' è 'Galata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GALATA

La risposta Galata è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Galata? Galata è una zona storica di Istanbul, famosa per il suo quartiere ricco di edifici antichi e per la torre panoramica che domina il panorama della città. Questa area si trova vicino al Corno d'Oro, un’insenatura che divide il distretto di Beyoglu dal quartiere di Eminönü. Il ponte mobile di Istanbul sul Corno d'Oro collega le aree a nord e a sud, facilitando il traffico e l'accesso tra le diverse parti della città. La presenza di Galata si integra perfettamente con questa struttura, evidenziando la sua importanza nel contesto urbano.

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Il ponte mobile di Istanbul sul Corno d Oro nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Galata

Questa pagina è dedicata alla definizione "Il ponte mobile di Istanbul sul Corno d Oro" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Galata'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Il ponte mobile di Istanbul sul Corno d Oro

Il ponte mobile di Istanbul sul Corno d Oro Risposta: GALATA

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Schema utile: G_____

G_____ Inizia con: G

G Finisce con: A

Le 6 lettere della soluzione

G Genova A Ancona L Livorno A Ancona T Torino A Ancona

La soluzione 'Galata' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il ponte mobile di Istanbul sul Corno d Oro". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.