Il ponte mobile di Istanbul sul Corno d Oro
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SOLUZIONE: GALATA
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Perché la soluzione è Galata? Galata è una zona storica di Istanbul, famosa per il suo quartiere ricco di edifici antichi e per la torre panoramica che domina il panorama della città. Questa area si trova vicino al Corno d'Oro, un’insenatura che divide il distretto di Beyoglu dal quartiere di Eminönü. Il ponte mobile di Istanbul sul Corno d'Oro collega le aree a nord e a sud, facilitando il traffico e l'accesso tra le diverse parti della città. La presenza di Galata si integra perfettamente con questa struttura, evidenziando la sua importanza nel contesto urbano.
Il ponte mobile di Istanbul sul Corno d Oro nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Galata
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Il ponte mobile di Istanbul sul Corno d Oro
- Risposta: GALATA
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: G_____
- Inizia con: G
- Finisce con: A
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Galata' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il ponte mobile di Istanbul sul Corno d Oro". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
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