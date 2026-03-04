Sovrastava i letti di una volta

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Sovrastava i letti di una volta' è 'Baldacchino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BALDACCHINO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Sovrastava i letti di una volta" corrisponde a una soluzione formata da 11 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sovrastava i letti di una volta". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Baldacchino? Il baldacchino è una struttura decorativa o funzionale che si erge sopra i letti, spesso riccamente ornata e di grande impatto visivo. Originariamente, serviva a creare un senso di privacy e protezione, oltre a evidenziare il prestigio di chi vi dormiva. Nei tempi passati, era molto più imponente e sovrastava le dimensioni dei letti tradizionali, assumendo un ruolo di rilievo nell’arredamento delle stanze nobili o signorili. La sua presenza contribuiva a definire un ambiente raffinato e suggestivo.

Quando la definizione "Sovrastava i letti di una volta" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sovrastava i letti di una volta" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Baldacchino:

B Bologna A Ancona L Livorno D Domodossola A Ancona C Como C Como H Hotel I Imola N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sovrastava i letti di una volta" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

