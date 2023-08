Un bonifico eseguito tra due conti correnti delle PT - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un bonifico eseguito tra due conti correnti delle PT. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : POSTAGIRO

Un bonifico tra due conti correnti delle Poste Italiane o tramite postagiro è una transazione finanziaria in cui denaro viene trasferito elettronicamente da un conto corrente mittente a un conto corrente destinatario. Questo processo coinvolge l'ordinante, la banca mittente, l'intermediario bancario e la banca destinataria. L'ordinante avvia il bonifico fornendo dettagli come l'IBAN del beneficiario e l'importo da trasferire. L'intermediario bancario garantisce la corretta elaborazione delle informazioni e la sicurezza della transazione. Alla fine, il denaro viene accreditato sul conto del beneficiario, consentendo un rapido spostamento di fondi tra conti in modo conveniente e sicuro.

Altre risposte alla domanda : Un bonifico eseguito tra due conti correnti delle PT : bonifico; eseguito; conti; correnti; delle; Una sigla per il bonifico ; Si esegue con carta, contanti, bonifico ..; Per effettuare un bonifico bisogna conoscerle; Accompagna un bonifico ; Un bonifico verso se stessi; Quadro eseguito con ritagli eterogenei; Un dipinto eseguito con brillanti resine sintetiche; Si dice di un disegno eseguito senza righe e squadre; eseguito al piano; eseguito come un reato; Cane il capitano di ventura la cui vedova si risposò con Filippo Maria Visconti ; Permette di effettuare rapidi conti al Pc; conti nue senza sosta; La cittadina più meridionale dell Europa conti nentale; Determinata conti ngenza; Fossi sul fondo dei fiumi dalle correnti insidiose; Concorrenti in amore; I concorrenti in una gara tra imbarcazioni; Lo firma il correnti sta; Poderose correnti di gente; Omini delle fiabe; Permette al pilota di modificare l assetto delle ali; Il Maurizio Ministro delle comunicazioni nel 2001; Un deifino che vive nel Rio delle Amazzoni; La città spagnola con la Casa delle Conchiglie;

