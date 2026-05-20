Misurano l effettiva potenza dei motori delle auto
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Misurano l effettiva potenza dei motori delle auto' è 'Kilowatt'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: KILOWATT
La risposta Kilowatt è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.
Perché la soluzione è Kilowatt? Il kilowatt è un'unità di misura che indica la potenza dei motori delle automobili. Attraverso questa misura, si può valutare quanto un motore sia potente nel fornire energia per muovere un veicolo. La sua applicazione permette di confrontare le prestazioni di diversi motori, offrendo un'idea chiara delle capacità di spinta e velocità. La comprensione di questa unità è fondamentale per chi analizza le caratteristiche tecniche di un'auto o sceglie il modello più adatto alle proprie esigenze.
Misurano l effettiva potenza dei motori delle auto nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Kilowatt
Per risolvere la definizione "Misurano l effettiva potenza dei motori delle auto", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Kilowatt'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Misurano l effettiva potenza dei motori delle auto
- Risposta: KILOWATT
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: K_______
- Inizia con: K
- Finisce con: T
Le 8 lettere della soluzione
La soluzione 'Kilowatt' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Misurano l effettiva potenza dei motori delle auto". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Un tipo di distribuzione dei motori delle auto Un controllo dell auto Auto giapponesi Deposito di auto Lo offre chi è in auto
Altre definizioni collegate
Con misurano: Quelli televisivi si misurano in pollici
Con effettiva: Effettiva. autentica
Con potenza: Misura di potenza elettrica