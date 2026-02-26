Misura di potenza elettrica

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Misura di potenza elettrica' è 'Ettowatt'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ETTOWATT

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Misura di potenza elettrica" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Misura di potenza elettrica". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Ettowatt? L'ettowatt rappresenta un'unità utilizzata per quantificare la quantità di energia che un dispositivo può consumare o produrre in un dato momento. Questa misura si applica spesso nel contesto della valutazione delle capacità di impianti energetici o apparecchiature elettriche, offrendo un’indicazione precisa della loro potenza. La sua unità di misura deriva dal sistema internazionale e permette di confrontare facilmente diversi dispositivi o sistemi. La conoscenza di questa grandezza è fondamentale per pianificare l’utilizzo efficiente dell’energia.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Misura di potenza elettrica" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Misura di potenza elettrica" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Ettowatt:

E Empoli T Torino T Torino O Otranto W Washington A Ancona T Torino T Torino

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Misura di potenza elettrica" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

