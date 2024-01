La definizione e la soluzione di: Un tipo di distribuzione dei motori delle auto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

La distribuzione monoalbero, nota in inglese con la sigla SOHC (cioè single over head camshaft), designa la distribuzione, nei motori a quattro tempi, formata da un solo albero a camme sopra la camera di combustione, ovvero sulla cosiddetta "testa". Se gli alberi a camme sono due, la distribuzione viene definita a doppio albero a camme in testa.

Italiano

Aggettivo

monoalbero m sing

(meccanica) (tecnologia) (ingegneria) (di) motore a quattro tempi munito di un solo albero a camme

Sillabazione

mo | no | àl | be | ro

Pronuncia

IPA: /,mno'albero/

Etimologia / Derivazione

da mono- ed albero