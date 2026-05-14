Si invitano al matrimonio

Home / Soluzioni Cruciverba / Si invitano al matrimonio

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Si invitano al matrimonio' è 'Parenti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PARENTI

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Perché la soluzione è Parenti? I parenti sono le persone che condividono legami di sangue o affinità con una famiglia e sono spesso coinvolti nelle celebrazioni importanti come i matrimoni. Quando si invita qualcuno a partecipare a un evento così speciale, si rivolge principalmente ai parenti, riconoscendo il loro ruolo di supporto e presenza. La loro partecipazione contribuisce a rafforzare i legami familiari e a rendere la cerimonia ancora più significativa. La loro presenza è considerata un segno di affetto e di unità.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si invitano al matrimonio". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Cerca soluzioni e definizioni di parole crociate Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Si invitano al matrimonio nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Parenti

Questa pagina è dedicata alla definizione "Si invitano al matrimonio" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si invitano al matrimonio" conferma che la soluzione 'Parenti' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Parenti

P Padova A Ancona R Roma E Empoli N Napoli T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si invitano al matrimonio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Parenti' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Lo sono nuore e suocereZii cugini e altri familiariErano serpenti per Mario MonicelliS invitano con gli amici al matrimonioSi vizia al chiusoSi dispongono intorno al piattoBevande digestive che si possono prendere anche al barExtra che si dà al cameriere