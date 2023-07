Se è inglese stringe - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Se è inglese stringe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CHIAVE

Significato/Curiosità : Se è inglese stringe

La chiave inglese è uno strumento di metallo usato per stringere o allentare bulloni, dadi o altri elementi di fissaggio. È composta da un'impugnatura allungata e una mascella regolabile, solitamente con un design a denti o scanalature per offrire una presa sicura. La chiave inglese consente di applicare una forza di torsione controllata per manipolare gli elementi di fissaggio. La mascella regolabile può essere adattata alle dimensioni dei bulloni o dei dadi, consentendo una maggiore versatilità. È uno strumento indispensabile nel settore meccanico, nell'industria automobilistica e nelle attività di manutenzione. La chiave inglese viene utilizzata sia a livello professionale che domestico per una vasta gamma di applicazioni.

Altre risposte alla domanda : Se è inglese stringe : inglese; stringe; Il chitarrista inglese dell album Wired del 1976; Un mitra inglese ; La piazzaforte inglese nel sud della Spagna; Un Hugh attore inglese ; Oppure in inglese ; Si stringe digiunando; stringe re alla vita; Costringe la nave in bacino; stringe re un bullone con un cacciavite; La mano che si stringe ;

Cerca altre Definizioni