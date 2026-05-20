Informati consapevoli
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Informati consapevoli' è 'Partecipi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: PARTECIPI
La risposta Partecipi è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.
Perché la soluzione è Partecipi? I partecipi sono individui coinvolti attivamente in un processo, portando con sé conoscenze e competenze che consentono loro di agire con cognizione di causa. Essi contribuiscono alle discussioni e alle decisioni, portando un bagaglio di informazioni e sensibilità. La loro presenza richiede attenzione e rispetto, poiché le loro opinioni e azioni sono frutto di un’attenzione consapevole alla realtà circostante. La partecipazione informata è fondamentale per un confronto costruttivo e responsabile.
Informati consapevoli nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Partecipi
Se la definizione "Informati consapevoli" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Partecipi'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Informati consapevoli
- Risposta: PARTECIPI
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: P________
- Inizia con: P
- Finisce con: I
Le 9 lettere della soluzione
La soluzione 'Partecipi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Informati consapevoli". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Perfettamente consapevoli Bene informati Sono informati dalle spie Tiene informati gli Inglesi Non informati di quanto è accaduto
Altre definizioni collegate
Con informati: Ben informati
Con consapevoli: Informate consapevoli