Informati consapevoli

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Informati consapevoli' è 'Partecipi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PARTECIPI

La risposta Partecipi è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Partecipi? I partecipi sono individui coinvolti attivamente in un processo, portando con sé conoscenze e competenze che consentono loro di agire con cognizione di causa. Essi contribuiscono alle discussioni e alle decisioni, portando un bagaglio di informazioni e sensibilità. La loro presenza richiede attenzione e rispetto, poiché le loro opinioni e azioni sono frutto di un’attenzione consapevole alla realtà circostante. La partecipazione informata è fondamentale per un confronto costruttivo e responsabile.

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Informati consapevoli nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Partecipi

Se la definizione "Informati consapevoli" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Partecipi'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Informati consapevoli

Informati consapevoli Risposta: PARTECIPI

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Schema utile: P________

P________ Inizia con: P

P Finisce con: I

Le 9 lettere della soluzione

P Padova A Ancona R Roma T Torino E Empoli C Como I Imola P Padova I Imola

La soluzione 'Partecipi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Informati consapevoli". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.