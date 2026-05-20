Incidente stradale con effetto domino
La soluzione di 19 lettere per la definizione 'Incidente stradale con effetto domino' è 'Tamponamento A Catena'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: TAMPONAMENTO A CATENA
La risposta Tamponamento A Catena è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.
Perché la soluzione è Tamponamento A Catena? Un tamponamento a catena è un incidente stradale in cui più veicoli sono coinvolti in sequenza, a causa di uno che frena improvvisamente. Questa situazione si verifica quando un'auto si ferma o rallenta repentinamente, causando la collisione di veicoli che la seguono. L'effetto domino si manifesta perché ogni veicolo successivo viene spinto in avanti, coinvolgendo più automobili e creando una reazione a catena. La dinamica si sviluppa rapidamente, coinvolgendo diversi mezzi contemporaneamente.
Incidente stradale con effetto domino nei cruciverba: la soluzione di 19 lettere è Tamponamento A Catena
La soluzione associata alla definizione "Incidente stradale con effetto domino" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Tamponamento A Catena'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Incidente stradale con effetto domino
- Risposta: TAMPONAMENTO A CATENA
- Lunghezza: 19 lettere
- Schema parole: 12-1-6
- Schema utile: T___________ _ ______
- Inizia con: T
- Finisce con: A
Le 19 lettere della soluzione
La soluzione 'Tamponamento A Catena' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Incidente stradale con effetto domino". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Un incidente stradale Incidente stradale La forma del cartello stradale STOP Si gonfia in caso d incidente Fisico danese che diede nome a un effetto
Altre definizioni collegate
Con incidente: Uscito indenne da un incidente
Con stradale: La creazione di una seconda corsia stradale
Con effetto: Evento che produce un effetto