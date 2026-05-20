Incidente stradale con effetto domino

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La soluzione di 19 lettere per la definizione 'Incidente stradale con effetto domino' è 'Tamponamento A Catena'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TAMPONAMENTO A CATENA

La risposta Tamponamento A Catena è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Tamponamento A Catena? Un tamponamento a catena è un incidente stradale in cui più veicoli sono coinvolti in sequenza, a causa di uno che frena improvvisamente. Questa situazione si verifica quando un'auto si ferma o rallenta repentinamente, causando la collisione di veicoli che la seguono. L'effetto domino si manifesta perché ogni veicolo successivo viene spinto in avanti, coinvolgendo più automobili e creando una reazione a catena. La dinamica si sviluppa rapidamente, coinvolgendo diversi mezzi contemporaneamente.

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Incidente stradale con effetto domino nei cruciverba: la soluzione di 19 lettere è Tamponamento A Catena

La soluzione associata alla definizione "Incidente stradale con effetto domino" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Tamponamento A Catena'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Incidente stradale con effetto domino

Incidente stradale con effetto domino Risposta: TAMPONAMENTO A CATENA

Lunghezza: 19 lettere

19 lettere Schema parole: 12-1-6

12-1-6 Schema utile: T___________ _ ______

T___________ _ ______ Inizia con: T

T Finisce con: A

Le 19 lettere della soluzione

T Torino A Ancona M Milano P Padova O Otranto N Napoli A Ancona M Milano E Empoli N Napoli T Torino O Otranto A Ancona C Como A Ancona T Torino E Empoli N Napoli A Ancona

La soluzione 'Tamponamento A Catena' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Incidente stradale con effetto domino". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.