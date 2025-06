Nei piani cartesiani con le ascisse nei cruciverba: la soluzione è Ordinate

ORDINATE

Curiosità e Significato di Ordinate

Vuoi sapere di più su Ordinate? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Ordinate.

Perché la soluzione è Ordinate? Le ordinate sono le coordinate verticali di un punto nel piano cartesiano, indicano quanto un punto si trovi sopra o sotto l’origine. In altre parole, rappresentano l’altezza rispetto all’asse orizzontale. Utilizzate spesso in matematica e geometria, le ordinate aiutano a localizzare con precisione una posizione nel piano. Conoscere le ordinate è fondamentale per leggere e interpretare correttamente le coordinate di ogni punto.

Come si scrive la soluzione Ordinate

Stai cercando la risposta alla definizione "Nei piani cartesiani con le ascisse"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

O Otranto

R Roma

D Domodossola

I Imola

N Napoli

A Ancona

T Torino

E Empoli

