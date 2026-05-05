Gamberi marini

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Gamberi marini' è 'Omari'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OMARI

Perché la soluzione è Omari? Gli omari sono crostacei marini appartenenti alla famiglia dei gamberi, caratterizzati da un corpo allungato e una corazza dura. Questi animali vivono in ambienti acquatici salmastri o di mare aperto, spesso nascosti tra le rocce o sul fondale sabbioso. La loro carne prelibata e delicata li rende molto apprezzati in cucina, specialmente nelle preparazioni di piatti di pesce e frutti di mare. La loro presenza è fondamentale per l'ecosistema marino, contribuendo all'equilibrio della catena alimentare.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Gamberi marini". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Gamberi marini nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Omari

La soluzione associata alla definizione "Gamberi marini" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Gamberi marini" conferma che la soluzione 'Omari' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Omari

O Otranto M Milano A Ancona R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Gamberi marini" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Omari' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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