Gli autori dei regali a Gesù
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SOLUZIONE: MAGI
Perché la soluzione è Magi? I MAGI sono figure spesso menzionate nelle narrazioni natalizie come coloro che portarono regali a Gesù bambino. Questi saggi provenienti dall'Oriente seguirono una stella che li guidò fino alla mangiatoia, portando oro, incenso e mirra come offerte simboliche. La loro presenza rappresenta un gesto di rispetto e adorazione verso il neonato, sottolineando l'importanza della riconoscenza e della celebrazione di un evento fondamentale. La loro visita rimane un episodio centrale nelle tradizioni religiose e culturali.
Gli autori dei regali a Gesù nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Magi
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Gli autori dei regali a Gesù
- Risposta: MAGI
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Schema utile: M___
- Inizia con: M
- Finisce con: I
Le 4 lettere della soluzione
La soluzione 'Magi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Gli autori dei regali a Gesù". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Cingere teste regali me tangere disse Gesù L eresiarca del sec IV che negò la divinità di Gesù La città della donna che dissetò Gesù al pozzo Il sommo sacerdote ebreo che presiedette il sinedrio che condannò Gesù
Altre definizioni collegate
Con autori: Autori di racconti e romanzi
Con regali: Ornano fronti regali