Gli autori dei regali a Gesù

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Gli autori dei regali a Gesù' è 'Magi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MAGI

Perché la soluzione è Magi? I MAGI sono figure spesso menzionate nelle narrazioni natalizie come coloro che portarono regali a Gesù bambino. Questi saggi provenienti dall'Oriente seguirono una stella che li guidò fino alla mangiatoia, portando oro, incenso e mirra come offerte simboliche. La loro presenza rappresenta un gesto di rispetto e adorazione verso il neonato, sottolineando l'importanza della riconoscenza e della celebrazione di un evento fondamentale. La loro visita rimane un episodio centrale nelle tradizioni religiose e culturali.

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Gli autori dei regali a Gesù nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Magi

Questa pagina è dedicata alla definizione "Gli autori dei regali a Gesù" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Magi'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Gli autori dei regali a Gesù

Gli autori dei regali a Gesù Risposta: MAGI

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Schema utile: M___

M___ Inizia con: M

M Finisce con: I

Le 4 lettere della soluzione

M Milano A Ancona G Genova I Imola

La soluzione 'Magi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Gli autori dei regali a Gesù". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.