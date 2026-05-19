Gli autori dei regali a Gesù

Alessia Mogavero | 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

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SOLUZIONE: MAGI

Perché la soluzione è Magi? I MAGI sono figure spesso menzionate nelle narrazioni natalizie come coloro che portarono regali a Gesù bambino. Questi saggi provenienti dall'Oriente seguirono una stella che li guidò fino alla mangiatoia, portando oro, incenso e mirra come offerte simboliche. La loro presenza rappresenta un gesto di rispetto e adorazione verso il neonato, sottolineando l'importanza della riconoscenza e della celebrazione di un evento fondamentale. La loro visita rimane un episodio centrale nelle tradizioni religiose e culturali.

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Gli autori dei regali a Gesù nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Magi

Questa pagina è dedicata alla definizione "Gli autori dei regali a Gesù" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Magi'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Gli autori dei regali a Gesù
  • Risposta: MAGI
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Schema utile: M___
  • Inizia con: M
  • Finisce con: I

Le 4 lettere della soluzione

M Milano
A Ancona
G Genova
I Imola

La soluzione 'Magi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Gli autori dei regali a Gesù". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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