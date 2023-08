La corsa su erba o sterrato dell atletica leggera - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La corsa su erba o sterrato dell atletica leggera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CAMPESTRE

Significato/Curiosita : La corsa su erba o sterrato dell atletica leggera

Specialità dell'atletica leggera di velocità in linea, non prevista nei programmi ufficiali della world athletics né da quelli del cio. si svolge su un tracciato... Con o contengono il titolo. campestre, specialità della corsa campestre, comune brasiliano dello stato dell'alagoas. campestre, comune brasiliano dello stato... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 agosto 2023

