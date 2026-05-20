Era forzato a lavorare in catene
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SOLUZIONE: SCHIAVO
La risposta Schiavo è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.
Perché la soluzione è Schiavo? Un individuo che viene costretto a lavorare in condizioni di oppressione e senza libertà personale viene spesso identificato come uno schiavo. Questa condizione implica la privazione della scelta e il controllo totale su di lui da parte di un padrone o di un sistema. La mancanza di autonomia e di diritti fondamentali caratterizza questa situazione di sfruttamento. La storia e la società odierna cercano di combattere tali pratiche per garantire dignità e libertà a ogni persona.
Era forzato a lavorare in catene nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Schiavo
In presenza della definizione "Era forzato a lavorare in catene", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Schiavo'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Era forzato a lavorare in catene
- Risposta: SCHIAVO
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: S______
- Inizia con: S
- Finisce con: O
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Schiavo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Era forzato a lavorare in catene". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Era costretto a lavorare in catene Era un campo di lavoro forzato in Siberia Lago asiatico che era ricco di salmoni Anticamente era rostrata Lo era Guido Gozzano
Altre definizioni collegate
Con forzato: Espatrio forzato
Con lavorare: Il ferruzzo per lavorare i pizzi
Con catene: Donne in catene