Era forzato a lavorare in catene

Sara Verdi | 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Era forzato a lavorare in catene' è 'Schiavo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SCHIAVO

La risposta Schiavo è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Schiavo? Un individuo che viene costretto a lavorare in condizioni di oppressione e senza libertà personale viene spesso identificato come uno schiavo. Questa condizione implica la privazione della scelta e il controllo totale su di lui da parte di un padrone o di un sistema. La mancanza di autonomia e di diritti fondamentali caratterizza questa situazione di sfruttamento. La storia e la società odierna cercano di combattere tali pratiche per garantire dignità e libertà a ogni persona.

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Era forzato a lavorare in catene nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Schiavo

In presenza della definizione "Era forzato a lavorare in catene", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Schiavo'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Era forzato a lavorare in catene
  • Risposta: SCHIAVO
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Schema utile: S______
  • Inizia con: S
  • Finisce con: O

Le 7 lettere della soluzione

S Savona
C Como
H Hotel
I Imola
A Ancona
V Venezia
O Otranto

La soluzione 'Schiavo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Era forzato a lavorare in catene". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Era costretto a lavorare in catene Era un campo di lavoro forzato in Siberia Lago asiatico che era ricco di salmoni Anticamente era rostrata Lo era Guido Gozzano 

Altre definizioni collegate

Con forzato: Espatrio forzato 

Con lavorare: Il ferruzzo per lavorare i pizzi 

Con catene: Donne in catene 