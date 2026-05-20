Era forzato a lavorare in catene

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Era forzato a lavorare in catene' è 'Schiavo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SCHIAVO

La risposta Schiavo è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Schiavo? Un individuo che viene costretto a lavorare in condizioni di oppressione e senza libertà personale viene spesso identificato come uno schiavo. Questa condizione implica la privazione della scelta e il controllo totale su di lui da parte di un padrone o di un sistema. La mancanza di autonomia e di diritti fondamentali caratterizza questa situazione di sfruttamento. La storia e la società odierna cercano di combattere tali pratiche per garantire dignità e libertà a ogni persona.

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Era forzato a lavorare in catene nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Schiavo

In presenza della definizione "Era forzato a lavorare in catene", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Schiavo'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Era forzato a lavorare in catene

Era forzato a lavorare in catene Risposta: SCHIAVO

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Schema utile: S______

S______ Inizia con: S

S Finisce con: O

Le 7 lettere della soluzione

S Savona C Como H Hotel I Imola A Ancona V Venezia O Otranto

La soluzione 'Schiavo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Era forzato a lavorare in catene". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.