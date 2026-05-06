Donne in catene

Home / Soluzioni Cruciverba / Donne in catene

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Donne in catene' è 'Schiave'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SCHIAVE

Perché la soluzione è Schiave? Le donne in catene sono spesso considerate come SCHIAVE, poiché sono soggette a condizioni di oppressione e sfruttamento che limitano la loro libertà e dignità. Questa espressione evidenzia la loro condizione di costrizione, che può derivare da pratiche storiche di schiavitù o da forme moderne di violenza e sfruttamento. La loro condizione di privazione e sottomissione rende evidente il legame tra le donne in catene e le SCHIAVE.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Donne in catene". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Donne in catene nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Schiave

In presenza della definizione "Donne in catene", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Donne in catene" conferma che la soluzione 'Schiave' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Schiave

S Savona C Como H Hotel I Imola A Ancona V Venezia E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Donne in catene" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Schiave' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Le vendevano i negrieriLe donne tutte curveDonne contro ogni movimento progressistaLe donne al balloDonne che rischiavano il rogoIl Catalogo delle donne attribuito a Esiodo