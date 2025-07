Era un campo di lavoro forzato in Siberia nei cruciverba: la soluzione è Gulag

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Era un campo di lavoro forzato in Siberia' è 'Gulag'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GULAG

Curiosità e Significato di Gulag

Perché la soluzione è Gulag? Il termine GULAG indica il sistema di campi di lavoro forzato istituito nell’Unione Sovietica, principalmente in Siberia, durante il XX secolo. Era un insieme di prigioni dove milioni di persone erano costrette a lavorare in condizioni dure e spesso disumane. Il termine è diventato simbolo delle repressioni politiche e delle sofferenze inflitte a chi si opponeva al regime sovietico.

Come si scrive la soluzione Gulag

