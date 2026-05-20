Elfi folletti

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Elfi folletti' è 'Spiritelli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SPIRITELLI

La risposta Spiritelli è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Spiritelli? Gli spiritelli sono creature immaginarie che si collocano nell'immaginario popolare come esseri leggeri e misteriosi, spesso associati a ambienti magici o naturali. Questi piccoli esseri, noti anche come elfi o folletti, sono descritti come esseri eterei con caratteristiche sovrannaturali, capaci di muoversi silenziosamente tra gli alberi e le case. La loro presenza evoca un senso di incanto e meraviglia, alimentando storie e leggende tramandate nel tempo.

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Elfi folletti nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Spiritelli

Questa pagina è dedicata alla definizione "Elfi folletti" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Spiritelli'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Elfi folletti

Elfi folletti Risposta: SPIRITELLI

Lunghezza: 10 lettere

10 lettere Schema parole: 10

10 Schema utile: S_________

S_________ Inizia con: S

S Finisce con: I

Le 10 lettere della soluzione

S Savona P Padova I Imola R Roma I Imola T Torino E Empoli L Livorno L Livorno I Imola

La soluzione 'Spiritelli' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Elfi folletti". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.