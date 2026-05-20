Elfi folletti
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SOLUZIONE: SPIRITELLI
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Perché la soluzione è Spiritelli? Gli spiritelli sono creature immaginarie che si collocano nell'immaginario popolare come esseri leggeri e misteriosi, spesso associati a ambienti magici o naturali. Questi piccoli esseri, noti anche come elfi o folletti, sono descritti come esseri eterei con caratteristiche sovrannaturali, capaci di muoversi silenziosamente tra gli alberi e le case. La loro presenza evoca un senso di incanto e meraviglia, alimentando storie e leggende tramandate nel tempo.
Elfi folletti nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Spiritelli
Questa pagina è dedicata alla definizione "Elfi folletti" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Spiritelli'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Elfi folletti
- Risposta: SPIRITELLI
- Lunghezza: 10 lettere
- Schema parole: 10
- Schema utile: S_________
- Inizia con: S
- Finisce con: I
Le 10 lettere della soluzione
La soluzione 'Spiritelli' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Elfi folletti". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
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