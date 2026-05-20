Elfi folletti

Anna Gallo | 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Elfi folletti' è 'Spiritelli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SPIRITELLI

La risposta Spiritelli è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Spiritelli? Gli spiritelli sono creature immaginarie che si collocano nell'immaginario popolare come esseri leggeri e misteriosi, spesso associati a ambienti magici o naturali. Questi piccoli esseri, noti anche come elfi o folletti, sono descritti come esseri eterei con caratteristiche sovrannaturali, capaci di muoversi silenziosamente tra gli alberi e le case. La loro presenza evoca un senso di incanto e meraviglia, alimentando storie e leggende tramandate nel tempo.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni e definizioni con la parola 'Spiritelli'

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Elfi folletti nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Spiritelli

Questa pagina è dedicata alla definizione "Elfi folletti" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Spiritelli'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Elfi folletti
  • Risposta: SPIRITELLI
  • Lunghezza: 10 lettere
  • Schema parole: 10
  • Schema utile: S_________
  • Inizia con: S
  • Finisce con: I

Le 10 lettere della soluzione

S Savona
P Padova
I Imola
R Roma
I Imola
T Torino
E Empoli
L Livorno
L Livorno
I Imola

La soluzione 'Spiritelli' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Elfi folletti". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Elfi del focolare domestico Gli spiriti folletti nordici Il re degli Elfi sposo di Titania I folletti benigni della mitologia germanica Folletti mitologici 

Altre definizioni collegate

Con folletti: Spiriti folletti tedeschi 