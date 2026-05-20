Si dice di uno sforzo immane
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SOLUZIONE: TITANICO
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Perché la soluzione è Titanico? Il termine titanico si riferisce a uno sforzo immane che richiede una forza straordinaria e un impegno considerevole. Questa parola evoca immagini di imprese colossali e di energie fuori dal comune impiegate per raggiungere obiettivi di grande rilevanza. Quando si parla di un tentativo titanico, si sottolinea la grandezza e la difficoltà dell'impresa, che supera di gran lunga il normale. La parola è spesso associata a imprese eroiche e a sfide che richiedono tutta la forza possibile.
Si dice di uno sforzo immane nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Titanico
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Si dice di uno sforzo immane
- Risposta: TITANICO
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: T_______
- Inizia con: T
- Finisce con: O
Le 8 lettere della soluzione
La soluzione 'Titanico' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Si dice di uno sforzo immane". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con sforzo: Pratico e agevole che non richiede sforzo
Con immane: Un immane sciagura