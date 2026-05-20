Si dice di uno sforzo immane

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Si dice di uno sforzo immane' è 'Titanico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TITANICO

La risposta Titanico è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Titanico? Il termine titanico si riferisce a uno sforzo immane che richiede una forza straordinaria e un impegno considerevole. Questa parola evoca immagini di imprese colossali e di energie fuori dal comune impiegate per raggiungere obiettivi di grande rilevanza. Quando si parla di un tentativo titanico, si sottolinea la grandezza e la difficoltà dell'impresa, che supera di gran lunga il normale. La parola è spesso associata a imprese eroiche e a sfide che richiedono tutta la forza possibile.

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Si dice di uno sforzo immane nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Titanico

Quando la definizione "Si dice di uno sforzo immane" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Titanico'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Si dice di uno sforzo immane

Si dice di uno sforzo immane Risposta: TITANICO

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Schema utile: T_______

T_______ Inizia con: T

T Finisce con: O

Le 8 lettere della soluzione

T Torino I Imola T Torino A Ancona N Napoli I Imola C Como O Otranto

La soluzione 'Titanico' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Si dice di uno sforzo immane". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.