Si dice di suono emesso con la gola

Anna Gallo | 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Si dice di suono emesso con la gola' è 'Gutturale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GUTTURALE

La risposta Gutturale è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Gutturale? La voce gutturale è un suono prodotto dalla vibrazione delle corde vocali e delle strutture della gola. Questo tipo di emissione sonora si distingue per la sua intensità e profondità, spesso associata a linguaggi o stili espressivi particolari. La sua produzione coinvolge specifici muscoli e articolazioni della laringe, creando un effetto sonoro particolare che può essere percepito come ruvido o rauco. La voce gutturale trova impiego in varie tradizioni musicali e culturali, evidenziando la ricchezza delle espressioni vocali umane.

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Si dice di suono emesso con la gola nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Gutturale

Questa pagina è dedicata alla definizione "Si dice di suono emesso con la gola" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Gutturale'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Si dice di suono emesso con la gola
  • Risposta: GUTTURALE
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Schema utile: G________
  • Inizia con: G
  • Finisce con: E

Le 9 lettere della soluzione

G Genova
U Udine
T Torino
T Torino
U Udine
R Roma
A Ancona
L Livorno
E Empoli

La soluzione 'Gutturale' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Si dice di suono emesso con la gola". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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Con suono: Composizioni in cui il suono dell orchestra si alterna a quello di gruppi di solisti 

Con emesso: Emesso come un respiro 