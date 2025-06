Si dice di un luogo affollatissimo nei cruciverba: la soluzione è Carnaio

CARNAIO

Curiosità e Significato di "Carnaio"

Vuoi sapere di più su Carnaio? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Carnaio.

Perché la soluzione è Carnaio? Carnaio è un termine che si riferisce a un luogo estremamente affollato, dove le persone si trovano in gran numero e spesso in condizioni di disagio. È un'espressione che evoca l'idea di confusione e caos, tipica di situazioni in cui lo spazio è limitato e la folla rende difficile muoversi. Pensate a un concerto o a un evento sportivo, dove la gente si accalca e crea una vera e propria massa indistinta.

Come si scrive la soluzione Carnaio

Se ti sei imbattuto nella definizione "Si dice di un luogo affollatissimo", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

A Ancona

R Roma

N Napoli

A Ancona

I Imola

O Otranto

