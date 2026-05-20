Dan fastidio ma si tollerano

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Dan fastidio ma si tollerano' è 'Dolorini'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DOLORINI

La risposta Dolorini è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Dolorini? I dolorini sono sensazioni sgradevoli che possono variare in intensità, ma generalmente non impediscono di svolgere le attività quotidiane. Si manifestano come fastidi leggeri o moderati, spesso legati a piccoli traumi, affaticamento o condizioni temporanee. La loro presenza può essere percepita come un lieve disagio che si tollera facilmente, senza causare un vero e proprio disturbo. Questi fastidi rappresentano un segnale del corpo senza compromettere drasticamente il benessere generale.

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Dan fastidio ma si tollerano nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Dolorini

Quando la definizione "Dan fastidio ma si tollerano" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Dolorini'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Dan fastidio ma si tollerano

Dan fastidio ma si tollerano Risposta: DOLORINI

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Schema utile: D_______

D_______ Inizia con: D

D Finisce con: I

Le 8 lettere della soluzione

D Domodossola O Otranto L Livorno O Otranto R Roma I Imola N Napoli I Imola

La soluzione 'Dolorini' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Dan fastidio ma si tollerano". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.