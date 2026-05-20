Dan fastidio ma si tollerano
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Dan fastidio ma si tollerano' è 'Dolorini'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: DOLORINI
La risposta Dolorini è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.
Perché la soluzione è Dolorini? I dolorini sono sensazioni sgradevoli che possono variare in intensità, ma generalmente non impediscono di svolgere le attività quotidiane. Si manifestano come fastidi leggeri o moderati, spesso legati a piccoli traumi, affaticamento o condizioni temporanee. La loro presenza può essere percepita come un lieve disagio che si tollera facilmente, senza causare un vero e proprio disturbo. Questi fastidi rappresentano un segnale del corpo senza compromettere drasticamente il benessere generale.
Dan fastidio ma si tollerano nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Dolorini
Quando la definizione "Dan fastidio ma si tollerano" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Dolorini'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Dan fastidio ma si tollerano
- Risposta: DOLORINI
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: D_______
- Inizia con: D
- Finisce con: I
Le 8 lettere della soluzione
La soluzione 'Dolorini' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Dan fastidio ma si tollerano". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Un fastidio che si eviterebbe volentieri Si alternano alle gioie Si studia prima di iniziare un viaggio Località dove si fanno i fanghi Si vizia al chiuso
Altre definizioni collegate
Con fastidio: Esclamazione di fastidio
Con tollerano: La sostanza contenuta nei cereali che i celiaci non tollerano