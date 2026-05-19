Esclamazione di fastidio

Alessia Mogavero | 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Esclamazione di fastidio' è 'Uffa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: UFFA

Perché la soluzione è Uffa? UFFA è un'espressione usata frequentemente per manifestare fastidio o insoddisfazione in modo spontaneo e diretto. Questa parola trasmette immediatamente il senso di disagio o irritazione percepito dalla persona che la pronuncia, diventando un modo rapido e efficace per esprimere disagio senza ricorrere a frasi complesse. La sua semplicità e immediatezza la rendono una delle espressioni più comuni tra chi desidera comunicare disagio o frustrazione nel modo più naturale possibile.

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Esclamazione di fastidio nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Uffa

La soluzione associata alla definizione "Esclamazione di fastidio" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Uffa'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Esclamazione di fastidio
  • Risposta: UFFA
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Schema utile: U___
  • Inizia con: U
  • Finisce con: A

Le 4 lettere della soluzione

U Udine
F Firenze
F Firenze
A Ancona

La soluzione 'Uffa' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Esclamazione di fastidio". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Esclamazione che esprime stupore e fastidio Esclamazione sott aceto Sensazione di pizzicore e fastidio sulla pelle Un esclamazione che invita al salto Un esclamazione del clown 

Altre definizioni collegate

Con esclamazione: Esclamazione attribuita ad Archimede 

Con fastidio: Fastidio 