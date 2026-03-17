Lo è qualcosa che prende fuoco con facilità

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La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Lo è qualcosa che prende fuoco con facilità' è 'Infiammabile'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: INFIAMMABILE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lo è qualcosa che prende fuoco con facilità" corrisponde a una soluzione formata da 12 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo è qualcosa che prende fuoco con facilità". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Infiammabile? La parola infiammabile si riferisce a una sostanza o materiale che si accende facilmente e si incendia con poca energia. Questa caratteristica rende importante prestare attenzione nel maneggiarle, specialmente in ambienti dove sono presenti fonti di calore o scintille. La capacità di prendere fuoco facilmente implica che tali materiali richiedono precauzioni particolari per evitare incidenti e danni. La loro natura richiede attenzione costante per garantire la sicurezza delle persone e degli ambienti circostanti.

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Lo è qualcosa che prende fuoco con facilità nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Infiammabile

Per risolvere la definizione "Lo è qualcosa che prende fuoco con facilità", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo è qualcosa che prende fuoco con facilità" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Infiammabile:

I Imola N Napoli F Firenze I Imola A Ancona M Milano M Milano A Ancona B Bologna I Imola L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo è qualcosa che prende fuoco con facilità" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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