Cittadine dell Umbria

Sara Verdi | 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Cittadine dell Umbria' è 'Ternane'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TERNANE

La risposta Ternane è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Ternane? Le cittadine dell'Umbria sono comunità ricche di storia e tradizioni, spesso caratterizzate da un patrimonio artistico e culturale unico. Tra queste, una particolare attenzione si rivolge alle città che conservano un fascino antico e una forte identità locale. La caratteristica distintiva di una Ternane risiede nella sua appartenenza a questa regione, con specificità che si riflettono nelle abitudini, nelle architetture e nelle festività. La presenza di una Ternane contribuisce a definire il carattere e l'originalità di questa zona.

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Cittadine dell Umbria nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Ternane

La soluzione associata alla definizione "Cittadine dell Umbria" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Ternane'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Cittadine dell Umbria
  • Risposta: TERNANE
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Schema utile: T______
  • Inizia con: T
  • Finisce con: E

Le 7 lettere della soluzione

T Torino
E Empoli
R Roma
N Napoli
A Ancona
N Napoli
E Empoli

La soluzione 'Ternane' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Cittadine dell Umbria". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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