Cittadine dell Umbria
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SOLUZIONE: TERNANE
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Perché la soluzione è Ternane? Le cittadine dell'Umbria sono comunità ricche di storia e tradizioni, spesso caratterizzate da un patrimonio artistico e culturale unico. Tra queste, una particolare attenzione si rivolge alle città che conservano un fascino antico e una forte identità locale. La caratteristica distintiva di una Ternane risiede nella sua appartenenza a questa regione, con specificità che si riflettono nelle abitudini, nelle architetture e nelle festività. La presenza di una Ternane contribuisce a definire il carattere e l'originalità di questa zona.
Cittadine dell Umbria nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Ternane
La soluzione associata alla definizione "Cittadine dell Umbria" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Ternane'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Cittadine dell Umbria
- Risposta: TERNANE
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: T______
- Inizia con: T
- Finisce con: E
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Ternane' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Cittadine dell Umbria". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
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