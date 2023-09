Il lago dell Umbria che ci ricorda Annibale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il lago dell Umbria che ci ricorda Annibale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : TRASIMENO

Significato/Curiosita : Il lago dell umbria che ci ricorda annibale

il lago trasimeno è un lago tettonico della provincia di perugia, nella regione umbria. con una superficie di 128 km², è il lago più esteso dell'italia... Denominazione "trasimeno", rispetto alla quale esistevano almeno tre ipotesi. la più fantasiosa - nota come la leggenda del trasimeno - narra dell'omonimo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Il lago dell Umbria che ci ricorda Annibale : lago; umbria; ricorda; annibale; -a-lago : ci sta Donald Trump; Arcipelago della Polinesia; La lago rio celebre scrittrice; Abitano sul lago Maggiore nel paese di san Carlo Borromeo; L arcipelago di Pianosa; La sua Val è una celebre zona fra Toscana e umbria ; Lago dell umbria ; Si trova in Corsica e in umbria ; La città con il Palazzo del Capitano, in umbria ; La città dell umbria con il Palazzo del Capitano; Il colore che ci ricorda Aida; ricorda un grande poema omerico; La gemma che ci ricorda il campo da baseball; Foglietti per ricorda re; Quelle di marzo ricorda no Cesare; Il cannibale delle fiabe; Città spagnola assediata da annibale nel 219 aC; Ad annibale furono fatali quelli di Capua; Fu teatro di una battaglia di annibale ; Quelli di Capua infacchirono annibale ;

Cerca altre Definizioni