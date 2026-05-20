L arrivo della nave al molo

Sara Verdi | 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'L arrivo della nave al molo' è 'Approdo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: APPRODO

La risposta Approdo è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Approdo? L’approdo indica il momento in cui una nave raggiunge il molo, fermandosi dopo il viaggio in mare. È un punto di sosta fondamentale per caricare o scaricare merci e passeggeri, segnando la fine di un percorso e l’inizio di una nuova fase. Questo termine sottolinea l’atto di ancorarsi in un punto prestabilito, garantendo stabilità e sicurezza. L’approdo rappresenta quindi un momento di attesa, di scambio e di transizione tra due luoghi.

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L arrivo della nave al molo nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Approdo

Per risolvere la definizione "L arrivo della nave al molo", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Approdo'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: L arrivo della nave al molo
  • Risposta: APPRODO
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Schema utile: A______
  • Inizia con: A
  • Finisce con: O

Le 7 lettere della soluzione

A Ancona
P Padova
P Padova
R Roma
O Otranto
D Domodossola
O Otranto

La soluzione 'Approdo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "L arrivo della nave al molo". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: La parte della nave destinata al carico Presenziare come padrino al varo di una nave In mezzo al molo L aereo la percorre al decollo e all arrivo L arrivo della nave 

Altre definizioni collegate

Con arrivo: Lo è il treno annunciato in arrivo 