L aereo la percorre al decollo e all arrivo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L aereo la percorre al decollo e all arrivo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : PISTA DI VOLO

Significato/Curiosità : L aereo la percorre al decollo e all arrivo

La pista di volo, spesso semplicemente chiamata "pista", è una striscia rettilinea e pavimentata all'interno di un aeroporto, che serve da tracciato per il decollo e l'atterraggio degli aeromobili. Questa superficie è appositamente progettata per resistere al peso degli aerei e fornire una superficie liscia e stabile per consentire il decollo sicuro e l'atterraggio controllato. Durante il decollo, l'aereo accelera lungo la pista, sfruttando la sua lunghezza per guadagnare la velocità necessaria per alzarsi in volo. All'arrivo, la pista aiuta l'aereo a ridurre gradualmente la velocità fino a fermarsi in modo sicuro. La lunghezza e la struttura delle piste variano in base alle dimensioni e alla capacità dell'aeroporto.

