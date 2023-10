Pietre preziose di color verde - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pietre preziose di color verde. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SMERALDI

Significato/Curiosita : Pietre preziose di color verde

Sono di origine animale, così come l'ambra e il giaietto, che sono di origine vegetale. benché sia ancora comunemente usato, il termine pietre preziose ha... Sonoorigine animale, così come l'ambra e il giaietto, che sonoorigine vegetale. benché sia ancora comunemente usato, il termineha... Lo smeraldo è una varietà del berillo, caratterizzata da un intenso colore verde, dovuto probabilmente alla presenza di cromo (fino al 0,19%) ed eventualmente di vanadio e di ferro. Soltanto la presenza del cromo rende il berillo uno smeraldo; il berillo in cui è presente soltanto il vanadio dovrebbe invece essere denominato berillo verde. Ha una lucentezza di tipo vitreo e presenta lieve pleocroismo, con verde e e verde-azzurro. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 19 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Pietre preziose di color verde : pietre; preziose; color; verde; Ceste metalliche con pietre per rinforzo degli argini; Cumuli di pietre usati come monumenti sepolcrali; Le pietre degli acciarini; pietre non preziose; Rosse pietre preziose; Le preziose sono dure; Ornato di preziose sfere; Pietre non preziose ; Rosse pietre preziose ; preziose immagini sacre ortodosse; Uccello color rosa cannella; Una raganella di color verde; Il color nocciola per i Francesi; Un grosso rapace dalle piume color ruggine; Gemma di color unghia; Marc : dipinse Il violinista verde ; Il verde simbolo di tenacia; Il tipico tessuto verde dei soprabiti tirolesi; Esce da un calice verde ; Una gemma verde -blu;

Cerca altre Definizioni