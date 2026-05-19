Uno che ama prendersela molto comoda

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Uno che ama prendersela molto comoda' è 'Tiratardi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TIRATARDI

Perché la soluzione è Tiratardi? I tiratardi sono persone che preferiscono prendersela con calma, senza fretta e senza ansia. Amano godersi il tempo, rallentando i ritmi quotidiani e evitando di affrettarsi. La loro attitudine si riflette nella scelta di dedicare più ore al relax, spesso rimandando le attività o lasciando che le cose si svolgano lentamente. Questo modo di vivere può essere visto come una forma di resistenza allo stress e alla frenesia moderna, anche se talvolta può risultare poco pratico.

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Uno che ama prendersela molto comoda nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Tiratardi

La definizione "Uno che ama prendersela molto comoda" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Tiratardi'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Uno che ama prendersela molto comoda

Uno che ama prendersela molto comoda Risposta: TIRATARDI

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Schema utile: T________

T________ Inizia con: T

T Finisce con: I

Le 9 lettere della soluzione

T Torino I Imola R Roma A Ancona T Torino A Ancona R Roma D Domodossola I Imola

La soluzione 'Tiratardi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Uno che ama prendersela molto comoda". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.