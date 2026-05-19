Uno che ama prendersela molto comoda
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Uno che ama prendersela molto comoda' è 'Tiratardi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: TIRATARDI
Perché la soluzione è Tiratardi? I tiratardi sono persone che preferiscono prendersela con calma, senza fretta e senza ansia. Amano godersi il tempo, rallentando i ritmi quotidiani e evitando di affrettarsi. La loro attitudine si riflette nella scelta di dedicare più ore al relax, spesso rimandando le attività o lasciando che le cose si svolgano lentamente. Questo modo di vivere può essere visto come una forma di resistenza allo stress e alla frenesia moderna, anche se talvolta può risultare poco pratico.
Uno che ama prendersela molto comoda nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Tiratardi
La definizione "Uno che ama prendersela molto comoda" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Tiratardi'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Uno che ama prendersela molto comoda
- Risposta: TIRATARDI
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: T________
- Inizia con: T
- Finisce con: I
Le 9 lettere della soluzione
La soluzione 'Tiratardi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Uno che ama prendersela molto comoda". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
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Con molto: Le loro punte lasciano un segno molto marcato
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