Coltivatori della terra

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Coltivatori della terra' è 'Coloni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: COLONI

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Perché la soluzione è Coloni? I coloni sono individui che si dedicano alla coltivazione della terra, impegnandosi nella cura e nella gestione delle risorse agricole. La loro attività si concentra sulla produzione di alimenti e sulla gestione delle proprietà rurali, contribuendo allo sviluppo di comunità agricole e alla sostenibilità ambientale. Attraverso il loro lavoro, i coloni mantengono vive tradizioni e tecniche di coltivazione che si tramandano nel tempo. La loro presenza è fondamentale per garantire il mantenimento delle aree rurali e il progresso agricolo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Coltivatori della terra". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Coltivatori della terra nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Coloni

Questa pagina è dedicata alla definizione "Coltivatori della terra" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Coltivatori della terra" conferma che la soluzione 'Coloni' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Coloni

C Como O Otranto L Livorno O Otranto N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Coltivatori della terra" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Coloni' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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