Chitarra da cow-boy

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Chitarra da cow-boy' è 'Banjo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BANJO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Chitarra da cow-boy" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Chitarra da cow-boy". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Banjo? Il banjo è uno strumento musicale a corde, caratterizzato da una cassa armonica rotonda e da un manico relativamente corto. È spesso associato alla musica folk, bluegrass e country, dove accompagna spesso le melodie con un ritmo vivace e allegro. La sua presenza è fondamentale nel contesto delle composizioni tradizionali americane, contribuendo a creare un’atmosfera autentica e coinvolgente. La sua sonorità distintiva lo rende riconoscibile in molte esecuzioni folk e country.

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Chitarra da cow-boy nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Banjo

La definizione "Chitarra da cow-boy" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Chitarra da cow-boy" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Banjo:

B Bologna A Ancona N Napoli J Jolly O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Chitarra da cow-boy" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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