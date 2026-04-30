Lo sono le persone nate nello stesso anno

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Lo sono le persone nate nello stesso anno' è 'Coetanee'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: COETANEE

Perché la soluzione è Coetanee? Le coetanee sono le persone che condividono lo stesso anno di nascita, creando un legame particolare legato all'età e alle esperienze di vita. Questa somiglianza temporale permette loro di vivere momenti simili durante l'infanzia, l'adolescenza e l'età adulta, favorendo spesso una facile comprensione reciproca. Le coetanee possono formare gruppi di amicizia o condividere interessi comuni legati alle tappe di crescita. La loro relazione si sviluppa all'insegna di un percorso condiviso e di ricordi comuni.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo sono le persone nate nello stesso anno". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Lo sono le persone nate nello stesso anno nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Coetanee

In presenza della definizione "Lo sono le persone nate nello stesso anno", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo sono le persone nate nello stesso anno" conferma che la soluzione 'Coetanee' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Coetanee

C Como O Otranto E Empoli T Torino A Ancona N Napoli E Empoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo sono le persone nate nello stesso anno" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Coetanee' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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