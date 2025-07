Lo sono due uomini nati nello stesso anno nei cruciverba: la soluzione è Coetanei

COETANEI

Curiosità e Significato di Coetanei

Vuoi sapere di più su Coetanei? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Coetanei.

Perché la soluzione è Coetanei? Coetanei indica due o più persone nate nello stesso anno, condividendo così un'età identica. È un termine che sottolinea il legame temporale tra individui, spesso usato per evidenziare rapporti di età o esperienze comuni. Conoscere i coetanei aiuta a capire meglio le dinamiche sociali e le differenze generazionali. In sintesi, è un modo per definire chi ha la stessa età.

Come si scrive la soluzione Coetanei

Se ti sei imbattuto nella definizione "Lo sono due uomini nati nello stesso anno", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

O Otranto

E Empoli

T Torino

A Ancona

N Napoli

E Empoli

I Imola

