Puntata alla roulette

: The Drive è una serie offensiva nella finale della AFC giocata l'11 gennaio 1987 al Cleveland Municipal Stadium tra i Denver Broncos e i Cleveland Browns della National Football League. Il quarterback dei Broncos John Elway, in un arco di 5 minuti e 2 secondi, guidò la sua squadra a percorrere 98 yard di campo, pareggiando la partita a 37 secondi dalla fine dei tempi regolamentari. Denver vinse la partita ai supplementari con un field goal, fissando il risultato sul 23-20 finale.

Italiano: Aggettivo, forma flessa: giocata f sing . femminile di giocato. Sostantivo: giocata f sing (pl.: giocate) . (sport) nel calcio si riferisce ad un'azione che sta per compiersi o si è compiuta in modo corretto e completo, talvolta avendo già in parte rivelato tale compiutezza appunto nel corso dell'esecuzione "Che giocata meravigliosa!".. (per estensione) una partita nella sua totalità "Ciao, buona giocata".