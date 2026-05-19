Il sacco del guanciale

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il sacco del guanciale' è 'Federa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FEDERA

Perché la soluzione è Federa? La federa è una copertura morbida e removibile che avvolge il guanciale, proteggendolo dall’usura e mantenendolo pulito. Essa è realizzata con tessuti vari, come cotone o lino, e può essere facilmente lavata per garantire igiene e freschezza. La federa permette di cambiare l’aspetto del guanciale senza doverlo sostituire, contribuendo anche al comfort durante il riposo. Esso rappresenta un accessorio pratico e funzionale per la cura del cuscino.

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Il sacco del guanciale nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Federa

Se la definizione "Il sacco del guanciale" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Federa'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Il sacco del guanciale

Il sacco del guanciale Risposta: FEDERA

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Schema utile: F_____

F_____ Inizia con: F

F Finisce con: A

Le 6 lettere della soluzione

F Firenze E Empoli D Domodossola E Empoli R Roma A Ancona

La soluzione 'Federa' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il sacco del guanciale". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.