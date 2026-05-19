Il sacco del guanciale
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il sacco del guanciale' è 'Federa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: FEDERA
Perché la soluzione è Federa? La federa è una copertura morbida e removibile che avvolge il guanciale, proteggendolo dall’usura e mantenendolo pulito. Essa è realizzata con tessuti vari, come cotone o lino, e può essere facilmente lavata per garantire igiene e freschezza. La federa permette di cambiare l’aspetto del guanciale senza doverlo sostituire, contribuendo anche al comfort durante il riposo. Esso rappresenta un accessorio pratico e funzionale per la cura del cuscino.
Il sacco del guanciale nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Federa
Se la definizione "Il sacco del guanciale" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Federa'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Il sacco del guanciale
- Risposta: FEDERA
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: F_____
- Inizia con: F
- Finisce con: A
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Federa' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il sacco del guanciale". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con sacco: Si deve usare solo quella del proprio sacco
Con guanciale: Città laziale della pasta con sugo e guanciale