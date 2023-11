La definizione e la soluzione di: Un sacco per i liquidi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : OTRE

Significato/Curiosita : Un sacco per i liquidi

L'otre è un contenitore per liquidi usato anticamente. Questo era praticamente una pelle rovesciata di animale (per lo più bue, capra o capretto) chiusa nelle sue aperture e con il vello rivolto all'interno (la peluria tratteneva lo sporco). Oltre ad essere un buon coibente, era adatto sia a conservare che a trasportare il liquido, infatti l'otre poteva essere adagiato anche sulla groppa di un giumento. Il Vangelo parla di questo contenitore quando suggerisce di mettere il vino nuovo in otri nuovi.

