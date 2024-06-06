È il protagonista assoluto della saga dei film Jurassic Park
La soluzione di 16 lettere per la definizione 'È il protagonista assoluto della saga dei film Jurassic Park' è 'Tyrannosaurus Rex'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: TYRANNOSAURUS REX
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È il protagonista assoluto della saga dei film Jurassic Park". La risposta di 16 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.
È il protagonista assoluto della saga dei film Jurassic Park nei cruciverba: la soluzione di 16 lettere è Tyrannosaurus Rex
Questa pagina è dedicata alla definizione "È il protagonista assoluto della saga dei film Jurassic Park" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È il protagonista assoluto della saga dei film Jurassic Park" conferma che la soluzione 'Tyrannosaurus Rex' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 16 lettere della soluzione Tyrannosaurus Rex
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È il protagonista assoluto della saga dei film Jurassic Park" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Tyrannosaurus Rex' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.