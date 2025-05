I predatori di Jurassic Park nei cruciverba: la soluzione è Dinosauri

DINOSAURI

Curiosità e Significato di "Dinosauri"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Dinosauri più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Dinosauri.

I dinosauri sono un gruppo di rettili preistorici che dominarono la Terra durante il Mesozoico. Famosi per la loro varietà e grandezza, alcuni erano predatori temibili, come il Tyrannosaurus rex, protagonisti dell'immaginario collettivo grazie a film come Jurassic Park, dove vengono riportati in vita attraverso la genetica.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il Sam di Jurassic ParkÈ il protagonista assoluto della saga dei film Jurassic ParkI mostruosi rettili del film Jurassic ParkFormano il luna parkHa il famoso Central Park

Come si scrive la soluzione: Dinosauri

Non riesci a risolvere la definizione "I predatori di Jurassic Park"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

D Domodossola

I Imola

N Napoli

O Otranto

S Savona

A Ancona

U Udine

R Roma

I Imola

