Ragazzi vivaci e birichini
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SOLUZIONE: MONELLI
Perché la soluzione è Monelli? I monelli sono ragazzi vivaci e birichini, spesso pieni di energia e desiderosi di scoprire il mondo che li circonda. La loro allegria e il loro spirito giocoso li rendono spesso protagonisti di avventure e scherzi, dimostrando una naturale curiosità e un carattere vivace. Queste caratteristiche li distinguono per la loro capacità di affrontare le sfide con entusiasmo e spontaneità, portando allegria nelle situazioni quotidiane e lasciando un segno indelebile nelle persone che incontrano.
Ragazzi vivaci e birichini nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Monelli
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Ragazzi vivaci e birichini
- Risposta: MONELLI
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: M______
- Inizia con: M
- Finisce con: I
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Monelli' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Ragazzi vivaci e birichini". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
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Con vivaci: Gioiose vivaci
Con birichini: Si dice di bimbi birichini