Ragazzi vivaci e birichini

Anna Gallo | 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Ragazzi vivaci e birichini' è 'Monelli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MONELLI

Perché la soluzione è Monelli? I monelli sono ragazzi vivaci e birichini, spesso pieni di energia e desiderosi di scoprire il mondo che li circonda. La loro allegria e il loro spirito giocoso li rendono spesso protagonisti di avventure e scherzi, dimostrando una naturale curiosità e un carattere vivace. Queste caratteristiche li distinguono per la loro capacità di affrontare le sfide con entusiasmo e spontaneità, portando allegria nelle situazioni quotidiane e lasciando un segno indelebile nelle persone che incontrano.

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Ragazzi vivaci e birichini nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Monelli

Quando la definizione "Ragazzi vivaci e birichini" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Monelli'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Ragazzi vivaci e birichini
  • Risposta: MONELLI
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Schema utile: M______
  • Inizia con: M
  • Finisce con: I

Le 7 lettere della soluzione

M Milano
O Otranto
N Napoli
E Empoli
L Livorno
L Livorno
I Imola

La soluzione 'Monelli' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Ragazzi vivaci e birichini". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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