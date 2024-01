La definizione e la soluzione di: L ager dei ragazzi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Sviluppo corporeo: il cosiddetto "scatto di crescita", per cui le ragazze ed i ragazzi nel giro di qualche mese si allungano notevolmente. si chiama "scatto...

Teen Titans è una serie animata statunitense, creata da Glen Murakami e Sam Register e prodotta dalla Warner Bros., ispirata all'omonima serie a fumetti che parla di un gruppo di supereroi adolescenti. La serie, composta da 5 stagioni per un totale di 65 episodi più uno speciale, è andata in onda in America dal 19 luglio 2003 al 16 gennaio 2006, e in Italia dal 23 settembre 2003 al 2006 per le prime quattro stagioni; la quinta stagione, inizialmente inedita, è stata trasmessa in italiano dal 3 luglio al 19 luglio 2017. È stato realizzato anche un film d'animazione ambientato tra la quarta e la quinta stagione della serie, intitolato Teen Titans: Trouble in Tokyo, uscito nel 2006.

Questa serie animata non segue le continuità classiche della DC Comics, ma si limita a utilizzarne alcuni personaggi, in particolare quelli delle storie realizzate da Marv Wolfman e George Pérez, muovendoli con degli schemi nuovi. La serie utilizza diversi stili di disegno tipici dell'animazione giapponese come l'espressività eccessiva dei personaggi e la dinamicità delle situazioni. I toni sono spesso esasperati.

Nel 2019 è uscito un crossover con la serie animata Teen Titans Go!, intitolato Teen Titans Go! Vs. Teen Titans.

Inglese

Sostantivo

teen

vedi teenager

Afrikaans

Preposizione

teen

contro

Olandese

Sostantivo

teen