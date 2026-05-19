Il Nazim poeta e drammaturgo turco del 900

Home / Soluzioni Cruciverba / Il Nazim poeta e drammaturgo turco del 900

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il Nazim poeta e drammaturgo turco del 900' è 'Hikmet'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: HIKMET

Perché la soluzione è Hikmet? HIKMET è un poeta e drammaturgo turco del Novecento che ha lasciato un’impronta significativa nella letteratura mondiale. La sua produzione artistica si distingue per la profondità delle tematiche trattate, come la lotta per la libertà, l’amore e la giustizia sociale. La sua scrittura combina un linguaggio semplice e accessibile con un messaggio forte e coinvolgente, capace di suscitare emozioni intense nel lettore. La sua opera continua a essere studiata e apprezzata ancora oggi.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni e definizioni con la parola 'Hikmet' Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Il Nazim poeta e drammaturgo turco del 900 nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Hikmet

La soluzione associata alla definizione "Il Nazim poeta e drammaturgo turco del 900" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Hikmet'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Il Nazim poeta e drammaturgo turco del 900

Il Nazim poeta e drammaturgo turco del 900 Risposta: HIKMET

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Schema utile: H_____

H_____ Inizia con: H

H Finisce con: T

Le 6 lettere della soluzione

H Hotel I Imola K Kappa M Milano E Empoli T Torino

La soluzione 'Hikmet' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il Nazim poeta e drammaturgo turco del 900". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.