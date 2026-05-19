Il Nazim poeta e drammaturgo turco del 900
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SOLUZIONE: HIKMET
Perché la soluzione è Hikmet? HIKMET è un poeta e drammaturgo turco del Novecento che ha lasciato un’impronta significativa nella letteratura mondiale. La sua produzione artistica si distingue per la profondità delle tematiche trattate, come la lotta per la libertà, l’amore e la giustizia sociale. La sua scrittura combina un linguaggio semplice e accessibile con un messaggio forte e coinvolgente, capace di suscitare emozioni intense nel lettore. La sua opera continua a essere studiata e apprezzata ancora oggi.
Il Nazim poeta e drammaturgo turco del 900 nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Hikmet
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Il Nazim poeta e drammaturgo turco del 900
- Risposta: HIKMET
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: H_____
- Inizia con: H
- Finisce con: T
Le 6 lettere della soluzione
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