Pierre drammaturgo del 600: scrisse Il Cid

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SOLUZIONE: CORNEILLE

Perché la soluzione è Corneille? Corneille è stato un celebre drammaturgo francese del Seicento, noto per aver scritto opere teatrali di grande rilievo. Tra le sue creazioni più famose si trova il dramma “Le Cid”, che ha contribuito significativamente allo sviluppo del teatro classico francese. La sua capacità di combinare poesia e tragedia ha rivoluzionato il modo di rappresentare i sentimenti umani sul palcoscenico. La sua influenza si è estesa nel tempo, rendendolo una figura fondamentale nella storia della letteratura teatrale.

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Pierre drammaturgo del 600: scrisse Il Cid nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Corneille

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Le 9 lettere della soluzione Corneille

C Como O Otranto R Roma N Napoli E Empoli I Imola L Livorno L Livorno E Empoli

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