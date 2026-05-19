Si infiamma per amore
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Si infiamma per amore' è 'Cuore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: CUORE
Perché la soluzione è Cuore? Il cuore è l’organo centrale che, simbolicamente e realmente, si associa alle emozioni profonde dell’amore. Quando si prova un sentimento intenso, come quello romantico, si avverte una sensazione di calore e agitazione che sembra infiammarsi all’interno. Questa percezione, spesso descritta come un battito accelerato o un senso di felicità, riflette la connessione tra l’organo fisico e le emozioni che suscitano passione e affetto. La relazione tra cuore e amore è radicata nella cultura e nelle emozioni umane.
Si infiamma per amore nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Cuore
La soluzione associata alla definizione "Si infiamma per amore" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Cuore'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Si infiamma per amore
- Risposta: CUORE
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: C____
- Inizia con: C
- Finisce con: E
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Cuore' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Si infiamma per amore". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Come l amore che si giura Si contrappone all amore Si uccide per amore di Calaf Si dànno con amore Lo è l amore che si giura
Altre definizioni collegate
Con infiamma: Il prolungamento dell intestino cieco che spesso si infiamma
Con amore: La dea fenicia della guerra della bellezza e dell amore