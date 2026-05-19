Si infiamma per amore

Anna Gallo | 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Si infiamma per amore' è 'Cuore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CUORE

Perché la soluzione è Cuore? Il cuore è l’organo centrale che, simbolicamente e realmente, si associa alle emozioni profonde dell’amore. Quando si prova un sentimento intenso, come quello romantico, si avverte una sensazione di calore e agitazione che sembra infiammarsi all’interno. Questa percezione, spesso descritta come un battito accelerato o un senso di felicità, riflette la connessione tra l’organo fisico e le emozioni che suscitano passione e affetto. La relazione tra cuore e amore è radicata nella cultura e nelle emozioni umane.

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Si infiamma per amore nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Cuore

La soluzione associata alla definizione "Si infiamma per amore" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Cuore'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Si infiamma per amore
  • Risposta: CUORE
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Schema utile: C____
  • Inizia con: C
  • Finisce con: E

Le 5 lettere della soluzione

C Como
U Udine
O Otranto
R Roma
E Empoli

La soluzione 'Cuore' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Si infiamma per amore". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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