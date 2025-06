Come l amore che si giura nei cruciverba: la soluzione è Eterno

ETERNO

Curiosità e Significato di "Eterno"

La parola Eterno è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Eterno.

Perché la soluzione è Eterno? Eterno descrive qualcosa che dura per sempre, senza fine né interruzioni. È spesso associato all’amore che si promette di durare nel tempo, al ricordo che non svanisce e ai valori che resistono alle prove del tempo. In poche parole, rappresenta l’infinito, un legame o un sentimento che rimane immutato nel corso degli anni e delle generazioni. È il simbolo di ciò che non conosce confini.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Interminabile perpetuoL infinito nel tempoSenza inizio né fineLo è l amore che si giuraCi si giura sopraSi contrappone all amore

Come si scrive la soluzione Eterno

Se ti sei imbattuto nella definizione "Come l amore che si giura", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

E Empoli

T Torino

E Empoli

R Roma

N Napoli

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N O I O Z S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ISONZO" ISONZO

