Gli infortuni valutati in gradi

Home / Soluzioni Cruciverba / Gli infortuni valutati in gradi

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Gli infortuni valutati in gradi' è 'Ustioni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: USTIONI

Perché la soluzione è Ustioni? Le ustioni sono lesioni causate dal contatto con calore eccessivo, sostanze chimiche o fonti di energia come il fuoco o le alte temperature. La loro gravità viene spesso classificata in diversi gradi, che indicano l'entità del danno ai tessuti. Le ustioni di primo grado interessano solo l'epidermide, mentre quelle di secondo grado coinvolgono anche il derma. Le ustioni di terzo grado sono più profonde e danno origine a danni estesi e irreversibili. La valutazione dei gradi permette di stabilire il trattamento più adeguato.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni e definizioni con la parola 'Ustioni' Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Gli infortuni valutati in gradi nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Ustioni

Se la definizione "Gli infortuni valutati in gradi" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Ustioni'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Gli infortuni valutati in gradi

Gli infortuni valutati in gradi Risposta: USTIONI

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Schema utile: U______

U______ Inizia con: U

U Finisce con: I

Le 7 lettere della soluzione

U Udine S Savona T Torino I Imola O Otranto N Napoli I Imola

La soluzione 'Ustioni' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Gli infortuni valutati in gradi". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.