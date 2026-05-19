Gli infortuni valutati in gradi
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Gli infortuni valutati in gradi' è 'Ustioni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: USTIONI
Perché la soluzione è Ustioni? Le ustioni sono lesioni causate dal contatto con calore eccessivo, sostanze chimiche o fonti di energia come il fuoco o le alte temperature. La loro gravità viene spesso classificata in diversi gradi, che indicano l'entità del danno ai tessuti. Le ustioni di primo grado interessano solo l'epidermide, mentre quelle di secondo grado coinvolgono anche il derma. Le ustioni di terzo grado sono più profonde e danno origine a danni estesi e irreversibili. La valutazione dei gradi permette di stabilire il trattamento più adeguato.
Gli infortuni valutati in gradi nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Ustioni
Se la definizione "Gli infortuni valutati in gradi" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Ustioni'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Gli infortuni valutati in gradi
- Risposta: USTIONI
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: U______
- Inizia con: U
- Finisce con: I
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Ustioni' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Gli infortuni valutati in gradi". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
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Con infortuni: Ente Nazionale per la Prevenzione degli Infortuni
Con valutati: Il cesto dei beni valutati per l indice Istat
Con gradi: Lo è l angolo di 90 gradi