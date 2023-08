Assicura contro gli infortuni sul lavoro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Assicura contro gli infortuni sul lavoro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : INAIL

Significato/Curiosita : Assicura contro gli infortuni sul lavoro

Paragonabile all'inail in italia). il sistema francese assicura gli infortuni sul lavoro, l’infortunio in itinere e la malattia professionale. il sistema... L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, meglio conosciuto con l'acronimo inail, è un ente pubblico non economico italiano che gestisce l'assicurazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 agosto 2023

