La città del famoso Tartarin
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SOLUZIONE: TARASCONA
Perché la soluzione è Tarascona? Tarascona è una città situata nella regione della Provenza, famosa per essere il luogo di origine del celebre personaggio letterario Tartarin. Questa città è conosciuta per il suo patrimonio storico e culturale, che richiama molti visitatori interessati alla narrativa e alle tradizioni locali. La sua posizione strategica e il fascino delle sue strade antiche contribuiscono a mantenerne l'importanza nel panorama regionale. La presenza di monumenti e testimonianze del passato rende Tarascona un punto di riferimento per chi desidera scoprire le radici della storia provenzale.
La città del famoso Tartarin nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Tarascona
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: La città del famoso Tartarin
- Risposta: TARASCONA
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: T________
- Inizia con: T
- Finisce con: A
Le 9 lettere della soluzione
La soluzione 'Tarascona' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La città del famoso Tartarin". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
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Con famoso: La città che ci ricorda il Mino famoso scultore del 400
Con tartarin: Scrisse Tartarin di Tarascona