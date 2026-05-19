La città del famoso Tartarin

Vito Manzione | 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

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SOLUZIONE: TARASCONA

Perché la soluzione è Tarascona? Tarascona è una città situata nella regione della Provenza, famosa per essere il luogo di origine del celebre personaggio letterario Tartarin. Questa città è conosciuta per il suo patrimonio storico e culturale, che richiama molti visitatori interessati alla narrativa e alle tradizioni locali. La sua posizione strategica e il fascino delle sue strade antiche contribuiscono a mantenerne l'importanza nel panorama regionale. La presenza di monumenti e testimonianze del passato rende Tarascona un punto di riferimento per chi desidera scoprire le radici della storia provenzale.

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La città del famoso Tartarin nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Tarascona

La soluzione associata alla definizione "La città del famoso Tartarin" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Tarascona'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: La città del famoso Tartarin
  • Risposta: TARASCONA
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Schema utile: T________
  • Inizia con: T
  • Finisce con: A

Le 9 lettere della soluzione

T Torino
A Ancona
R Roma
A Ancona
S Savona
C Como
O Otranto
N Napoli
A Ancona

La soluzione 'Tarascona' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La città del famoso Tartarin". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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