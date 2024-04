La definizione e la soluzione di 8 lettere: La città di un famoso patto. VARSAVIA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato e Curiosità su: Varsavia (AFI: /var'savja/; in polacco , [var'ava]; in tedesco Warschau; in yiddish , Varsche) è la capitale della Polonia, situata nella parte centro-orientale del Paese nel voivodato della Masovia, sul fiume Vistola. Varsavia è la città più grande della Polonia in termini di popolazione con 1.764.615 residenti registrati nel 2017 e la sua area metropolitana di circa 3.100.844 abitanti. Si classifica al decimo posto delle città più popolose dell'Unione europea. La città è il principale centro scientifico, culturale, politico ed economico della Polonia; è anche il capoluogo del voivodato della Masovia, e costituisce al contempo ...

Varsavia ( approfondimento)

(toponimo) (geografia) capitale della Polonia

Var | sà | via

IPA: /var'savja/

